Массовое отравление шаурмой в Москве: в больнице 15 мигрантов

В Москве не менее 15 человек отравились шаурмой. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

"По данным следствия, 15 июля 2024 года не менее 15 человек доставлены в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления из одного из хостелов, расположенных на Дмитровском шоссе в городе Москве", — сообщили в столичном ГСУ СК РФ.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, все отравившиеся — граждане Узбекистана и Таджикистана — жили в хостеле "Окей" на Алтуфьевском шоссе. Вчера вечером им стало плохо, появились похожие симптомы отравления. Администратор вызвала скорую. Часть пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Все мигранты рассказали, что купили шаурму в киоске на Дмитровском шоссе. Ларёк с шаурмой сейчас проверяют, владельца ищут. Также следствие изучает документацию хостела и проверяет законность проживания иностранных граждан.