Кура гриль из Eurospar оказалась рассадником сальмонеллы, есть пострадавшие в четырёх городах

В Санкт-Петербруге семь человек заболели сальмонеллёзом после того, как поели куру гриль из супермаркета Eurospar. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, на недомогание пожаловались и жители других городов. Покупатели из Саранска, Нижнего Новгорода и Мытищ обратили внимание на отвратительный запах и сырость мяса. Кому-то, по их словам, пришлось вызывать скорую после употребления курочки.