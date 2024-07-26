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26 июля, 08:44

Кура гриль из Eurospar оказалась рассадником сальмонеллы, есть пострадавшие в четырёх городах

Семеро петербуржцев заболели сальмонеллёзом после куры гриль из Eurospar

В Санкт-Петербруге семь человек заболели сальмонеллёзом после того, как поели куру гриль из супермаркета Eurospar. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, на недомогание пожаловались и жители других городов. Покупатели из Саранска, Нижнего Новгорода и Мытищ обратили внимание на отвратительный запах и сырость мяса. Кому-то, по их словам, пришлось вызывать скорую после употребления курочки.

Тем временем управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллезной инфекции у лиц, употреблявших куру гриль, приобретенную в супермаркете "Eurospar". В магазине нашли грубые нарушения, включая несоблюдение сроков годности, условий хранения и реализации. Цех по изготовлению кулинарной продукции временно закрыли.

"Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда", сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее сообщалось о массовом отравлении шаурмой в Москве. Все пострадавшие жили в хостеле на Алтуфьевском шоссе и ели фаст-фуд из киоска на Дмитровском шоссе, у них выявили сальмонеллёз. В ларьке провели проверку. Следователи возбудили уголовное дело.

Обложка ©

Антон Новодережкин /ТАСС

Алексей Берковиц
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