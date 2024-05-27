Врач объяснил, почему уральцы, облизывающие магазинные яйца, играют в русскую рулетку Врач Иванов: Облизывать яичную скорлупу нельзя, это может вызвать сальмонеллёз 27 мая, 13:00 Облизывать яичную скорлупу нельзя, это может вызвать сальмонеллёз. Обложка © Freepik.com

"Флешмоб" жителей Екатеринбурга, которые облизывают магазинные яйца в надежде отравиться и получить компенсацию в миллион рублей, действительно опасен для здоровья. Ведь человек может получить такой "нематериальный бонус", как сальмонеллёз. Об этом Life.ru рассказал врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

Это не просто кишечная инфекция с 2–3-дневным дискомфортом в животе, а опасная болезнь, при которой человеку зачастую требуется госпитализация в стационар инфекционного отделения. Приятного в этом, прямо скажем, мало. У человека с сальмонеллёзом обычно начинается обильная водянистая диарея, его беспокоят болезненные спазмы в животе, температура поднимается выше 39°С. Симптомы длятся около недели, но жидкий стул может сохраняться ещё несколько месяцев. Роман Иванов Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Считается, что сальмонеллёз — это относительно безопасная инфекция, которая не приводит к серьёзным осложнениям. Однако это не так, предупреждает Иванов. Особую опасность сальмонеллёз представляет для детей и пожилых людей. У них из-за диареи и рвоты часто развивается угрожающее жизни обезвоживание.

Кроме того, у некоторых заболевших инфекция не ограничивается желудочно-кишечным трактом, а распространяется по организму и может повреждать сердце, головной мозг, печень, почки, суставы. Поэтому играть в "русскую рулетку" с облизыванием куриных яиц — крайне сомнительная и опасная практика, добавляет врач.

Обычно люди заражаются сальмонеллёзом, когда едят термически недостаточно обработанные животные продукты. Однако бывают и экзотические случаи заражения. Так, сальмонеллы живут не только на скорлупе домашних куриных яиц, как принято считать, фабричные продукты тоже могут быть ими инфицированы.

"Поэтому употреблять их в сыром виде, а тем более — облизывать скорлупу, категорически запрещено. Также сальмонеллы часто обитают в ЖКТ домашних черепах, ящериц, лягушек и других земноводных, поэтому, если дома живёт такой питомец, важно придерживаться особых правил безопасности — чаще мыть руки, не пускать его на кухонный стол, в кровать, а также по возможности длительно не контактировать с водой, в которой живёт домашний любимец", — посоветовал собеседник Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев