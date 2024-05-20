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20 мая, 13:42

Коварный паразит подстерегает россиян в майонезе

Диетолог Хачирова: Для домашнего майонеза лучше использовать перепелиные яйца

Сырые яйца в составе майонеза могут вызвать сальмонеллёз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сырые яйца в составе майонеза могут вызвать сальмонеллёз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сырые яйца как в покупном, так и в домашнем майонезе могут содержать возбудителя серьёзного заболевания — сальмонеллёза. Речь идёт о поражении пищеварительной системы человека бактериальной инфекцией рода Salmonella. Инфицированные пациенты сталкиваются с обширной интоксикацией, обильной дегидратацией или тяжело протекающим сепсисом.

"Яйцо может содержать возбудителя серьёзного заболевания — сальмонеллёза. Есть производители, которые готовят его именно так, лишь заменяя сырое яйцо яичным меланжем — высушенным яйцом. Добавление меланжа способствует более длительному хранению майонеза", предупредила в разговоре с NEWS.ru диетолог Асият Хачирова.

Для приготовления домашнего майонеза специалисты рекомендуют выбирать только очень свежие яйца от проверенных производителей или перепелиные яйца: они не содержат возбудителя сальмонеллы. Перед выбором готового соуса в магазине рекомендуется внимательным образом изучить состав. Если на этикетке указано большое количество усилителей вкуса, загустителей и консервантов, от покупки лучше отказаться или отдать предпочтение продукту с самым простым составом из минимума ингредиентов.

Нарушилась работа почек: Подмосковные медики спасли мужчину, отравившегося сырыми яйцами
Нарушилась работа почек: Подмосковные медики спасли мужчину, отравившегося сырыми яйцами

А ранее врач предупредила, что проросшей или зелёной картошкой тоже можно отравиться. Прорастание клубней может начаться из-за повышения температуры и влажности в помещении либо из-за соседства с другими овощами, поэтому хранить картофель нужно правильно. Ещё один продукт, который хранит в себе опасность отравления, — это сыр с плесенью. Рекомендуемая доза деликатеса — не более 30–50 граммов и не чаще двух раз в неделю. А детям, беременным женщинам и аллергикам следует выбирать другие сорта сыра, чтобы не угодить в больницу.

Марина Калегина
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