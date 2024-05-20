Коварный паразит подстерегает россиян в майонезе

Сырые яйца как в покупном, так и в домашнем майонезе могут содержать возбудителя серьёзного заболевания — сальмонеллёза. Речь идёт о поражении пищеварительной системы человека бактериальной инфекцией рода Salmonella. Инфицированные пациенты сталкиваются с обширной интоксикацией, обильной дегидратацией или тяжело протекающим сепсисом.

"Яйцо может содержать возбудителя серьёзного заболевания — сальмонеллёза. Есть производители, которые готовят его именно так, лишь заменяя сырое яйцо яичным меланжем — высушенным яйцом. Добавление меланжа способствует более длительному хранению майонеза", — предупредила в разговоре с NEWS.ru диетолог Асият Хачирова.