На Урале 18 человек отравились блюдами из сверхпопулярной сети. Им дадут по миллиону В Екатеринбурге 18 человек отравились продуктами из сети магазинов "Жизньмарт" 22 мая, 10:57 Продукция сети "Жизньмарт" могла стать причиной отравления 18 человек. Обложка © Ura.ru

В Екатеринбурге как минимум восемнадцать человек обратились к врачам после того, как употребили продукцию блюда из сети магазинов-кафе "Жизньмарт", которые пользуются большой популярностью на Урале. У пострадавших обнаружены признаки таких инфекций, как сальмонелла, ротавирус и норовирус. Об этом сообщает Ura.ru.

"Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по 1 миллиону рублей", — уточнили в пресс-службе компании.

По мнению руководства торговой сети, поставщик мог намеренно обмануть санитарную службу "Жизньмарта". Сейчас доставка подозрительных товаров в магазины прекращена, а с продажи снята продукция, которая могла стать причиной отравления. В частности, речь идёт о готовых блюдах: куриный суп-лапша, онигири, киш с курицей, бельгийские вафли и другое.

Магазины сети также находятся в Тюмени и Кургане, сейчас там тоже идут проверки качества продаваемой продукции. Как отметили в руководстве "Жизньмарта", на данный момент точно не установлена связь массовых отравлений с продаваемыми товарами, однако в случае подтверждения компания готова взять на себя ответственность и выплатить по миллиону рублей пострадавшим, обратившимся в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что школьница из Балашихи попала в больницу с отравлением алкоголем после посиделок в квартире одноклассника. Подростки выпили виски, после чего отправились гулять. Уже на улице девочке стало плохо и она начала терять сознание.

Авторы Татьяна Миссуми