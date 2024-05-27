"Потерпеть боль и рвоту я смогу": Жители Екатеринбурга облизывают магазинные яйца ради миллиона

Жители Екатеринбурга начали облизывать магазинные яйца в надежде заболеть сальмонеллёзом. Всё дело в том, что владелец местной сети супермаркетов "Жизньмарт" Иван Зайченко пообещал один миллион рублей всем пострадавшим от его продукции — за последний месяц зафиксировано аж 18 случаев отравления.

"Я как услышала про миллион рублей, сразу пошла в "Жизньмарт". Перетерпеть боль в животе, температуру и рвоту я смогу. Миллион того стоит", — рассказала в беседе с URA.ru одна из покупательниц.

Другой покупатель признался, что с помощью отравления мечтает купить квартиру, а этот миллион пригодился бы ему как раз на первый взнос. После того как уральцы стали штурмовать магазины и лизать яйца, Зайченко заявил, что не собирается выплачивать компенсацию тем, кто заболеет специально. Также бизнесмен признал свою идею "идиотской".

"Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка. В случае признания нашей вины я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад", — отметил Зайченко.