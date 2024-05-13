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13 мая, 08:17

В Воронеже отравились 40 курсантов института МВД

В Воронеже отравились 40 курсантов института МВД. Как пишет Mash, семь из них госпитализированы, ещё 33 проходят лечение амбулаторно. На симптомы острой кишечной инфекции — боль и тошноту — они жаловались 9 и 10 мая.

Состояние учащихся удовлетворительное. Причины отравления устанавливаются.

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Сразу 14 игроков "Сочи" отравились перед матчем с "Ахматом" в Грозном

Напомним, что в марте в Пензе отравились 11 участников соревнования по боксу. Ребята возрастом 15–16 лет почувствовали недомогание после ужина. Спортсмены подозревают, что всё дело в испортившихся майонезе в оливье и подливе к мясу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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