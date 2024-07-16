У отравившихся шаурмой в Москве выявили сальмонеллёз
У 17 человек, отравившихся шаурмой в Москве, медики выявили сальмонеллёз. Об этом сообщает столичное ГСУ СК.
"Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 17 человек. Предварительный диагноз выявленный у обратившихся лиц — сальмонеллёз", — говорится в сообщении.
У 17 человек, отравившихся шаурмой в Москве, медики выявили сальмонеллёз. Видео © Telegram/Столичный СК
Сейчас следователи проверяют три точки быстрого питания на Дмитровском шоссе, изучают документацию, изымают продукты питания. Владельца одной из этих точек нашли, в ближайшее время его доставят в следственный отдел.
Как сообщал Life.ru, о массовом отравлении в Москве стало известно сегодня утром. Все отравившиеся — а их 17 человек — жили в хостеле на Алтуфьевском шоссе и ели шаурму из киоска на Дмитровском шоссе. Ларёк сейчас проверяют, его владельца ищут. Следователи возбудили уголовное дело.