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16 июля, 13:20

У отравившихся шаурмой в Москве выявили сальмонеллёз

У 17 человек, отравившихся шаурмой в Москве, медики выявили сальмонеллёз. Об этом сообщает столичное ГСУ СК.

"Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 17 человек. Предварительный диагноз выявленный у обратившихся лиц — сальмонеллёз", — говорится в сообщении.

У 17 человек, отравившихся шаурмой в Москве, медики выявили сальмонеллёз. Видео © Telegram/Столичный СК

Сейчас следователи проверяют три точки быстрого питания на Дмитровском шоссе, изучают документацию, изымают продукты питания. Владельца одной из этих точек нашли, в ближайшее время его доставят в следственный отдел.

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Как сообщал Life.ru, о массовом отравлении в Москве стало известно сегодня утром. Все отравившиеся — а их 17 человек — жили в хостеле на Алтуфьевском шоссе и ели шаурму из киоска на Дмитровском шоссе. Ларёк сейчас проверяют, его владельца ищут. Следователи возбудили уголовное дело.

Обложка ©

Telegram/Столичный СК

Александра Вишнякова
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