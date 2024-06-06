ВОЗ сообщила о первом в мире заражении птичьим гриппом A(H5N2)

В Мексике произошёл первый в мире случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Об этом сообщила женевская штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом риск дальнейшего распространения болезни среди людей расценивается как низкий.

"Это первый лабораторно подтверждённый случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), зарегистрированный в мире, и первое заражение человека птичьим вирусом H5, зафиксированное в Мексике", — сообщает ведомство.

Органы здравоохранения ведут расследование, чтобы выяснить, какое животное стало источником. Заразившимся стал 59-летний мужчина в штате Мехико, не контактировавший с птицей и другими животными. По словам родственников, к моменту обнаружения острых симптомов птичьего гриппа он около трёх недель лежал в постели по другим причинам. 17 апреля у него началась лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. Неделю спустя заболевший обратился к врачам, и его отвезли в институт респираторных заболеваний. В тот же день он скончался вследствие осложнений.

По данным ВОЗ, всегда, когда вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, возникает риск заражения человека во время контакта с заражёнными особями либо с загрязнённой окружающей средой.