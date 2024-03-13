Россиян предупредили о вирусе с летальностью 50%, который вызовет новую пандемию

Новый штамм вируса птичьего гриппа H7N9 потенциально может вызвать новую пандемию. Такое предположение сделал руководитель Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

"Грипп никуда не исчез, он, наоборот, вернулся. Вирусы гриппа никуда не собираются исчезать, никаких предпосылок для этого нет. Более того, есть постоянная эволюция вирусов гриппа, риск появления пандемических новых штаммов. Например, H7N9 азиатского происхождения — потенциальный для новой пандемии", — объяснил он в беседе с НСН.

Штамм регистрируется на Тайване, в Китае, Юго-Восточной Азии и находится всего в одной дополнительной мутации от раскрытия пандемического потенциала, считает врач. К остальным вирусам птичьего гриппа тоже не стоит относиться легкомысленно — сейчас они не способны передаваться от человека к человеку, но, если разовьют в себе эту возможность, ситуация станет очень опасной. Птичий грипп, поражая организм, может привести к смертельному исходу с шансом порядка 50%, что в сто раз больше летальности эпидемического гриппа, которая не превышает показателя в 0,5%.

В нынешнем эпидемическом периоде (2023–2024 годы) наибольшую активность проявляют два подтипа вирусов гриппа А и два подтипа вирусов гриппа В, добавил собеседник НСН. В частности, речь идёт о штамме "Ямагата", который никуда не делся и продолжает циркулировать.