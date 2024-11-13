7 из 10 пар распадаются: В России резко выросло количество разводов в 2024 году

В России выросло количество разводов в 2024 году, примерно 7 из 10 семей распадаются. Об этом сообщает kp.ru.

С 360 тысяч свадеб на долю разводов приходится 318 000. В предыдущие годы разводилось от 60 до 70% пар. При этом Россия находится на третьем месте в мире по числу разводов: на каждую тысячу человек приходится 3,9 развода в год. Более высокие показатели отмечаются лишь в Казахстане (4,6) и на Мальдивах (5,52).

Эксперты полагают, что это может быть связано с популяризацией ранних браков и увеличением числа фиктивных свадеб. Они также указывают на глобальное снижение интереса к бракам из-за уменьшения материальной взаимозависимости между мужчинами и женщинами. В России одной из причин разводов является поддержка одиноких женщин, воспитывающих детей. Кроме того, по мнению главы думского комитета по вопросам семьи Нины Останиной, высокая стоимость коммунальных услуг также способствует увеличению числа разводов среди россиян.