Стало известно, сколько россиян готовы делить пополам всё при разводе

Жители России поделились своим мнением по поводу деления совместно нажитого имущества во время развода. Например, 15% респондентов считают справедливым делить абсолютно всё пополам. В свою очередь 59% заявили, что бывший супруг не должен претендовать на доходы, премии и подарки другого.

«Некрасиво и не по-человечески пилить каждую монетку, должно у бывших супругов сохраняться хоть какое-то уважение в память об их семейной жизни», — гласят данные опроса kp.ru.

19% опрошенных уверены, что всё имущество должно делиться пропорционально тому, кто и сколько вкладывал в семейный бюджет. Респонденты рассуждают, если муж работал, а жена нет, то она не должна претендовать ни на квартиру, ни на что-то ещё. 5% и вовсе предложили делить имущество, отталкиваясь от причины развода. Например, если муж пил/бил/изменял, то он должен получить меньше супруги, а не поровну с ней.