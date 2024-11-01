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1 ноября, 08:29

Стало известно, сколько россиян готовы делить пополам всё при разводе

Kp.ru: 15% россиян согласны с тем, что после развода надо делить всё пополам

Жители России поделились своим мнением по поводу деления совместно нажитого имущества во время развода. Например, 15% респондентов считают справедливым делить абсолютно всё пополам. В свою очередь 59% заявили, что бывший супруг не должен претендовать на доходы, премии и подарки другого.

«Некрасиво и не по-человечески пилить каждую монетку, должно у бывших супругов сохраняться хоть какое-то уважение в память об их семейной жизни», — гласят данные опроса kp.ru.

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19% опрошенных уверены, что всё имущество должно делиться пропорционально тому, кто и сколько вкладывал в семейный бюджет. Респонденты рассуждают, если муж работал, а жена нет, то она не должна претендовать ни на квартиру, ни на что-то ещё. 5% и вовсе предложили делить имущество, отталкиваясь от причины развода. Например, если муж пил/бил/изменял, то он должен получить меньше супруги, а не поровну с ней.

Если же у бывших супругов есть дети, то процедура развода усложняется. В частности, одному из родителей придётся платить алименты. На одного ребёнка назначается четверть дохода мамы или папы, на двух — треть, на трёх и более — половина доходов. Через суд делится и совместно нажитое имущество. При наличии детей за ними остаётся доля недвижимости с учётом использования маткапитала. Кроме того, с самим ребёнком нельзя обсуждать причины развода и погружать его в семейные проблемы.

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freepik

Алёна Зиновьева
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