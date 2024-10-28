ЗАГС или суд: Россиянам рассказали, без каких процедур невозможно развестись
Адвокат Данильченко: Для развода придётся обратиться в ЗАГС или суд
Если супруги обоюдно согласны прекратить семейные отношения и у них нет несовершеннолетних детей, то для развода достаточно обращения в ЗАГС. В ином случае пара должна будет идти в суд. Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко. Она также напомнила, что для расторжения брака нужно заплатить госпошлину.
При обращении в суд важно учесть, по каким обстоятельствам возникли разногласия. Кроме того, необходимо заранее подготовить все документы, в том числе оригинал свидетельства о заключении брака, подчеркнула эксперт в беседе с NEWS.ru.
«Далее — принятие участия в судебных заседаниях и получение решения суда. И последний этап — это обращение с решением суда о расторжении брака, вступившим в законную силу, в ЗАГС для получения свидетельства о расторжении брака», — заключила юрист.
Ранее россиянам объяснили, как суд решает, с кем останется ребёнок после развода родителей. По словам юриста, для суда мнение ребёнка при расторжении брака не определяющее.