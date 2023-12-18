Ветеринар рассказала, нужно ли защищать собак от блох зимой
Ветеринар Бархатова: Защита от блох у собак должна быть круглогодичной
Собак нужно обрабатывать от блох круглогодично, рассказала ветеринар Динара Бархатова. По её словам, делать это нужно обязательно, так как на придверном коврике отличная среда для размножения насекомых.
"На улице мороз, а в парадных тепло. Снег тает на ковриках перед дверьми, это идеальная среда для размножения блох. Защита от блох должна быть круглогодичной", — сказала она в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
По её словам, мыть пёсиков нужно как можно реже, потому что химические компоненты в составе средств смывают защитный слой и сушат кожу. Она отметила, что средством защиты может стать одежда, тем более в таком климате она необходима. Эксперт подчеркнула, что собаки с густым подшёрстком не нуждаются в тёплых комбинезонах.
А вот обувь может носить не каждая собака, рассказала ветеринар. Бархатова отметила, что ботиночки нужно надевать питомцам с выраженной реакцией на реагенты, а приучать их к новому аутфиту лучше в спокойной обстановке.
"Когда собаке неудобно ходить в обуви, нужно использовать специальные кремы или воск для лап. Сейчас в зоомагазинах представлен большой ассортимент уходовых средств. Достаточно перед прогулкой обработать лапы, а после прогулки качественно промыть и высушить", — добавила Динара Бархатова.
Ранее Лайф писал, что зимняя одежда для собак должна утеплять питомца, а не служить украшением. Эксперты отмечают, что в противном случае он может получить обморожение.
Shutterstock