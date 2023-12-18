Составлен топ-10 самых любимых пород собак у россиян

Любимыми породами собак в России в 2023 году оказались корги, немецкие шпицы и чихуахуа. Об этом заявили в Российской кинологической федерации (РКФ).

Рейтинг за 2023 год, для составления которого была взята за основу единая родословная книга РКФ, говорит о том, что россияне всё чаще стали выбирать себе собак-компаньонов, отдавая всё меньшее предпочтение "рабочим" породам. Наиболее популярными оказались небольшие животные, которых легче держать в небольших квартирах или без хлопот можно взять с собой на работу, в кафе или поездку.

"Всё больше мест в нашем рейтинге закрепляют за собой собаки-компаньоны, очень интересно наблюдать за этой тенденцией, мы стали чаще заводить себе друзей, а не рабочих собак, которые помогают на охоте или могут сторожить дом", — поделился своим мнением о рейтинге любимых россиянами собак президент РКФ Владимир Голубев в беседе с "Лентой.ру".

Преимущество собак-компаньонов в том, что для них необязательны выдающиеся физические характеристики. Их обожают за дружелюбие, задорный нрав и обаятельную внешность, объяснил он.

Немецкие шпицы уже восьмой год кряду занимают первое место в топ-10. На втором — чихуахуа, а на третьем — корги. Также в РКФ обратили внимание на то, что в 2023 году в список впервые попали собаки породы кавалер кинг-чарльз-спаниель, вытеснив с пьедестала французских бульдогов. В списке оказались всего три породы крупных собак: немецкая овчарка, лабрадор-ретривер и среднеазиатская овчарка.