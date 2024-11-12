Москвичам озвучили прогноз на новогоднюю ночь: Ждите морозов

Новогодняя ночь в Москве может выдаться морозной, ниже климатической нормы. Об этом 360.ru рассказал синоптик и метеоролог Александр Ильин.

Он напомнил, что в последние годы серьёзных морозов на Новый год в столице не было: москвичи встречали праздник в -2 и -7, днём было от 0 градусов.

«Есть вероятность, что предстоящая новогодняя ночь будет несколько отличаться от предыдущих. Заметны предпосылки к тому, что температура опустится ниже -10 градусов. Это ниже климатической нормы», — отметил Ильин.

При этом в ночь на 1 января также возможен небольшой снег, днём он может усилиться до умеренного. Выпадет около семи сантиметров.