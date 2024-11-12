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Регион
12 ноября, 13:24

Москвичам озвучили прогноз на новогоднюю ночь: Ждите морозов

Синоптик Ильин: В ночь на 1 января 2025 года будет до -10 градусов

Снег в Москве. Обложка © Life.ru

Снег в Москве. Обложка © Life.ru

Новогодняя ночь в Москве может выдаться морозной, ниже климатической нормы. Об этом 360.ru рассказал синоптик и метеоролог Александр Ильин.

Он напомнил, что в последние годы серьёзных морозов на Новый год в столице не было: москвичи встречали праздник в -2 и -7, днём было от 0 градусов.

«Есть вероятность, что предстоящая новогодняя ночь будет несколько отличаться от предыдущих. Заметны предпосылки к тому, что температура опустится ниже -10 градусов. Это ниже климатической нормы», — отметил Ильин.

При этом в ночь на 1 января также возможен небольшой снег, днём он может усилиться до умеренного. Выпадет около семи сантиметров.

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А ранее стало известно, что зима в Москве будет тёплой, но снежной. При этом температуры выше климатической продержатся как минимум до марта. Да и в целом зима в Центральной России будет относительно мягкой: не только в ноябре сохранится тепло, но и все зимние месяцы ожидается относительно хорошая погода.

Александра Вишнякова
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