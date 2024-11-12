Москвичам озвучили прогноз на новогоднюю ночь: Ждите морозов
Синоптик Ильин: В ночь на 1 января 2025 года будет до -10 градусов
Снег в Москве. Обложка © Life.ru
Новогодняя ночь в Москве может выдаться морозной, ниже климатической нормы. Об этом 360.ru рассказал синоптик и метеоролог Александр Ильин.
Он напомнил, что в последние годы серьёзных морозов на Новый год в столице не было: москвичи встречали праздник в -2 и -7, днём было от 0 градусов.
«Есть вероятность, что предстоящая новогодняя ночь будет несколько отличаться от предыдущих. Заметны предпосылки к тому, что температура опустится ниже -10 градусов. Это ниже климатической нормы», — отметил Ильин.
При этом в ночь на 1 января также возможен небольшой снег, днём он может усилиться до умеренного. Выпадет около семи сантиметров.
А ранее стало известно, что зима в Москве будет тёплой, но снежной. При этом температуры выше климатической продержатся как минимум до марта. Да и в целом зима в Центральной России будет относительно мягкой: не только в ноябре сохранится тепло, но и все зимние месяцы ожидается относительно хорошая погода.