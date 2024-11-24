«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 07:31

Украине предрекли «смертоносные» морозы этой зимой

Times прочит Украине «смертоносные морозы» из-за отсутствия защиты энергосистемы

Зима в Киеве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Зима в Киеве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Этой зимой Украина столкнётся с «суровыми и смертоносными» морозами, поскольку украинские власти так и не решили вопросы защиты объектов энергосистемы. Об этом сообщает The Times.

В публикации сказано, что в феврале 2024 года все основные союзники из США, Германии и Британии твердили о необходимости постройки конструкций, которые обеспечат защиту энергетических объектов от обстрелов. Это могли бы быть бункеры для электроподстанций, называемые «третьим уровнем защиты».

Покинувший свой пост глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем в июне заявил, что проект пришлось свернуть, поскольку Киев не дал денег на его реализацию. Тогда агентство просило власти предоставить 1,4 миллиарда евро на закупку тех самых бункеров. Банковая ответила отказом.

Сергей Сухомлин, сменивший Найема, уточнял, что подрядчики рассчитывали на «слишком большую прибыль», из-за чего агентству пришлось ещё раз взглянуть на контракты, чтобы сократить расходы там, где это возможно.

Гендиректор одной из компаний, возводящих фортификации, подчёркивает, что своевременная установка конструкций могла бы предотвратить большое количество отключений электроэнергии по стране. Сейчас страна особенно уязвимо себя чувствует, ведь на пороге стоит зима, а 80% энергетической инфрастуктуры повреждено или уничтожено.

Не дышите! Воздух в Киеве теперь самый грязный в мире
Не дышите! Воздух в Киеве теперь самый грязный в мире

Ранее украинский геополитический аналитик заявил, что предстоящая зима будет самой сложной для страны, а жизнь в некоторых крупных городах и вовсе остановится. По его словам, из-за нехватки энергии будут появляться целые города-призраки. А другой эксперт считает, что к зиме в квартирах украинцев будет сохраняться осенняя температура.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar