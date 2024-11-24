Украине предрекли «смертоносные» морозы этой зимой

Этой зимой Украина столкнётся с «суровыми и смертоносными» морозами, поскольку украинские власти так и не решили вопросы защиты объектов энергосистемы. Об этом сообщает The Times.

В публикации сказано, что в феврале 2024 года все основные союзники из США, Германии и Британии твердили о необходимости постройки конструкций, которые обеспечат защиту энергетических объектов от обстрелов. Это могли бы быть бункеры для электроподстанций, называемые «третьим уровнем защиты».

Покинувший свой пост глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем в июне заявил, что проект пришлось свернуть, поскольку Киев не дал денег на его реализацию. Тогда агентство просило власти предоставить 1,4 миллиарда евро на закупку тех самых бункеров. Банковая ответила отказом.

Сергей Сухомлин, сменивший Найема, уточнял, что подрядчики рассчитывали на «слишком большую прибыль», из-за чего агентству пришлось ещё раз взглянуть на контракты, чтобы сократить расходы там, где это возможно.

Гендиректор одной из компаний, возводящих фортификации, подчёркивает, что своевременная установка конструкций могла бы предотвратить большое количество отключений электроэнергии по стране. Сейчас страна особенно уязвимо себя чувствует, ведь на пороге стоит зима, а 80% энергетической инфрастуктуры повреждено или уничтожено.