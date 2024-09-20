Не дышите! Воздух в Киеве теперь самый грязный в мире

Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом, опередив Каир и Джакарту. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir.

Согласно отчёту исследователей, в украинской столице уровень загрязнения воздуха оценивается, как нездоровый. Индекс качества воздуха составляет 173 балла по шкале AQI. Местами загрязнение превышает 200 баллов, что представляет значительную опасность для здоровья. Показатели превышает норму более чем в 17 раз.