Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области
На электроподстанции в Днепропетровской области вспыхнул пожар. Возгорание произошло по причине взрыва. Об этом сообщает министерство энергетики Украины в своем телеграм-канале.
"Получил ранения работник ГСЧС, он доставлен в больницу. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.
Как отмечает в ведомстве, "на подстанции возник пожар" из-за взрыва. Местоположение электроподстанции не уточняется.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ Запорожье. Помимо того, объекты инфраструктуры поверждены в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
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