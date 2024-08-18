Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области

На электроподстанции в Днепропетровской области вспыхнул пожар. Возгорание произошло по причине взрыва. Об этом сообщает министерство энергетики Украины в своем телеграм-канале.

"Получил ранения работник ГСЧС, он доставлен в больницу. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Как отмечает в ведомстве, "на подстанции возник пожар" из-за взрыва. Местоположение электроподстанции не уточняется.