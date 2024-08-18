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18 августа, 11:38

Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области

На электроподстанции в Днепропетровской области вспыхнул пожар. Возгорание произошло по причине взрыва. Об этом сообщает министерство энергетики Украины в своем телеграм-канале.

"Получил ранения работник ГСЧС, он доставлен в больницу. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Как отмечает в ведомстве, "на подстанции возник пожар" из-за взрыва. Местоположение электроподстанции не уточняется.

В подконтрольных ВСУ районах Херсонщины повреждены объекты инфраструктуры
В подконтрольных ВСУ районах Херсонщины повреждены объекты инфраструктуры

Ранее Life.ru сообщал о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ Запорожье. Помимо того, объекты инфраструктуры поверждены в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

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Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Мария Любицкая
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