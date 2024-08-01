В Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ Запорожье повреждена инфраструктура
В Днепропетровской области повреждены инфраструктура и три предприятия
В Никопольском районе Днепропетровской области повреждены инфраструктура и несколько предприятий. Об этом известно из сообщений главы военной администрации региона Сергея Лысака.
"Повреждена инфраструктура. Повреждены три предприятия", — написал он в своем телеграм-канале, не приведя подробностей.
Помимо того, объекты инфраструктуры поверждены в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, заявил глава "военной администрации" региона Иван Фёдоров. В обоих регионах регулярно звучала воздушная тревога.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Харькове недавно на одном из неназванных объектов инфраструктуры произошёл пожар. В сводках также фигурировала атака города беспилотной техникой.
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