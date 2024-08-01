Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 06:18

В Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ Запорожье повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области повреждены инфраструктура и три предприятия

В Никопольском районе Днепропетровской области повреждены инфраструктура и несколько предприятий. Об этом известно из сообщений главы военной администрации региона Сергея Лысака.

"Повреждена инфраструктура. Повреждены три предприятия", — написал он в своем телеграм-канале, не приведя подробностей.

Помимо того, объекты инфраструктуры поверждены в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, заявил глава "военной администрации" региона Иван Фёдоров. В обоих регионах регулярно звучала воздушная тревога.

В подконтрольных ВСУ районах Херсонщины повреждены объекты инфраструктуры
В подконтрольных ВСУ районах Херсонщины повреждены объекты инфраструктуры

Ранее Life.ru рассказывал, что в Харькове недавно на одном из неназванных объектов инфраструктуры произошёл пожар. В сводках также фигурировала атака города беспилотной техникой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Bielokopytova

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Политика
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров