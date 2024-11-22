Более 110 тысяч жителей Кривого Рога остались без отопления. Об этом сообщила украинская газета «Страна» со ссылкой на Минразвития общин Украины.

Без отопления находятся 934 жилых дома, 11 заведений здравоохранения, три учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты. Сейчас температура воздуха в Кривом Роге составляет +8 градусов.

Заместитель министра Василий Шкураков поручил срочно подготовить экстренный план для возобновления теплоснабжения. Портал «Первый Криворожский» отмечает, что прошлый отопительный сезон в городе прошёл с масштабными и постоянными прорывами сетей, большинство горожан долго оставались без тепла. При этом коммунальщики не смогли восстановить все трубопроводы до начала нового отопительного сезона.