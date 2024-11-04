На Украине опасаются из-за возможных отключений электроэнергии предстоящей зимой, которые могут продлиться до 14 часов в сутки, пишет британская газета Express. Журналисты издания сослались на слова главного научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, который подтвердил, что объекты энергетики на территории Незалежной не защищены должным образом.

«Российские удары, очевидно, продолжатся, и ничто не может гарантировать защиту недавно восстановленных объектов от атак из-за отсутствия многоуровневых систем ПВО и ПРО», — пояснил Рябцев.