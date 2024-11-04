Украинцы испугались сидеть зимой до 14 часов без света и тепла
Express: Предстоящей зимой Украине грозят отключения света до 14 часов в сутки
На Украине опасаются из-за возможных отключений электроэнергии предстоящей зимой, которые могут продлиться до 14 часов в сутки, пишет британская газета Express. Журналисты издания сослались на слова главного научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, который подтвердил, что объекты энергетики на территории Незалежной не защищены должным образом.
«Российские удары, очевидно, продолжатся, и ничто не может гарантировать защиту недавно восстановленных объектов от атак из-за отсутствия многоуровневых систем ПВО и ПРО», — пояснил Рябцев.
Кроме того, председатель подкомитета Верховной рады по вопросам энергобезопасности Виктория Гриб назвала ситуацию с энергетикой на Украине критической. Она понадеялась, что западные партнёры как можно скорее окажут помощь Киеву.
А ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявили о готовности договориться с Россией о прекращении ударов по объектам энергетики. По его словам, соглашения могли бы быть заключены при посредничестве Катара или любой другой страны. Напомним, Украина уже потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Как отмечали в «Укрэнерго», страна не сможет восстановить все повреждённые объекты до наступления холодов.
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