В Киеве заявили о готовности договориться с РФ о прекращении ударов по объектам энергетики

Киев готов рассмотреть возможность заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, такие договорённости могли бы быть заключены при посредничестве Катара или любой другой страны.

«Если Катар или другая страна готова имплементировать эти договорённости [о прекращении ударов по энергообъектам] через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с РФ, пожалуйста. Если такие договорённости будут, Украина готова их рассмотреть», — сказал Ермак в эфире украинского телеканала «Рада».