В Киеве заявили о готовности договориться с РФ о прекращении ударов по объектам энергетики
Ермак допустил соглашение о прекращении ударов по энергетике с РФ через Катар
Киев готов рассмотреть возможность заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, такие договорённости могли бы быть заключены при посредничестве Катара или любой другой страны.
«Если Катар или другая страна готова имплементировать эти договорённости [о прекращении ударов по энергообъектам] через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с РФ, пожалуйста. Если такие договорённости будут, Украина готова их рассмотреть», — сказал Ермак в эфире украинского телеканала «Рада».
Глава офиса Зеленского считает, что в данном аспекте может быть использован принцип, аналогичный тому, который применяли в зерновой сделке. При этом, утверждает Ермак, в настоящее время никакие переговоры между Киевом и Москвой не ведутся.
Ранее на Западе заявили, что РФ и Украина якобы пытаются договориться о прекращении ударов по энергетическим объектам. Газета Financial Times отмечала, что частота атак по указанной инфраструктуре сократилась в рамках якобы достигнутых договорённостей. Однако в Кремле заявили, что публикации западных СМИ являются вбросом, не имеющим отношения к реальности.
ТАСС / Алексей Коновалов