В Германии сообщили о непубличных переговорах между Россией и Украиной

Россия и Украина якобы ведут непубличные переговоры для определения границ возможных взаимных уступок. Об этом сообщает немецкий портал Die Zeit.

Издание утверждает, что конфиденциальные обсуждения проходят на уровне политических советников обеих стран. Темами переговоров становятся вопросы, касающиеся воздержания от атак на объекты энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возвращение детей и условия зерновой сделки.

Согласно сообщению, встречи представителей сторон уже состоялись в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других городах. В переговорах также участвуют страны G7 и Китай.

Авторы статьи уверены, что речь идёт не о том, состоятся ли мирные переговоры между Россией и Украиной, а о том, когда и каким образом они будут проведены.