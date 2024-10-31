Политолог Юрий Светов выразил надежду, что Россия не согласится на переговоры с Украиной о прекращении ударов по энергетическим объектам. Он считает, что это шантаж со стороны Киева и «типичная украинская привычка» — отдать три копейки и получить за это товаров на 100 рублей.

«Мы имеем возможность систематически уничтожать те объекты инфраструктуры, которые обеспечивают ВСУ и военную промышленность Украины. У них есть возможность производить разовые террористические атаки на наши предприятия типа нефтеперерабатывающих заводов, и мы все время совершенствуем систему их защиты», — пояснил Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Политолог сомневается, что секретные переговоры, о которых пишут западные СМИ, идут на данный момент. Он напомнил, что подобный вопрос уже поднимался Киевом, и тогда Россия обещала подумать. В ответ на это ВСУ атаковали Курскую область и попытались захватить Курскую АЭС, чтобы использовать её как козырь. По мнению Светова, сейчас Украина и её западные партнёры хотят поставить конфликт на паузу, чтобы получить время для перевооружения и вступления Незалежной в НАТО.