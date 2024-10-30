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30 октября, 13:48

«До смерти надоело»: В Госдуме объяснили цель вброса о переговорах по прекращению ударов

Депутат Журавлёв: Запад статьёй FT подталкивает Киев к переговорам с Москвой

Зарубежные СМИ сообщили, что Россия и Украина якобы при содействии Катара ведут переговоры о прекращении ударов по энергетическим объектам. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в разговоре с Life.ru объяснил цель подобных публикаций. По его словам, Западу попросту надоело засыпать киевский режим миллиардами.

«Появление таких публикаций в западной прессе может означать только однотам до смерти надоело поддерживать Украину, засыпая туда миллиарды, как в нескончаемую выгребную яму, и киевский режим теперь всеми силами подталкивают к переговорам», — сказал Журавлёв.

Парламентарий добавил, что Владимир Зеленский всеми руками и ногами упирается, пытаясь помешать прекращению боевых действий, так как для него это будет означать крах. Его точно не переизберут, а ещё и могут избавиться, как от ненужного свидетеля.

«Что касается реальных встреч и обсуждений, то мне о них ничего не известно, и наш президент, между прочим, рассказывал в Казани, что запрос из Киева поступал, через Турцию, но в последний момент Зеленский, как обычно, передумал. Переговоры можно вести любые, главное не останавливать наступление на фронте и делать максимально для полного уничтожения врага», — заключил Журавлёв.

Напомним, ранее на Западе заявили, что Россия и Украина пытаются договориться о прекращении ударов по энергетическим объектам. Газета Financial Times отмечала, что частота атак по указанной инфраструктуре сократилась в рамках якобы достигнутых договорённостей. В Кремле назвали публикацию вбросом и посетовали, что даже солидные издания не гнушаются подобными приёмами.

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Life.ru

Ольга Годуненко
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