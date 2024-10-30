«До смерти надоело»: В Госдуме объяснили цель вброса о переговорах по прекращению ударов

Зарубежные СМИ сообщили, что Россия и Украина якобы при содействии Катара ведут переговоры о прекращении ударов по энергетическим объектам. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в разговоре с Life.ru объяснил цель подобных публикаций. По его словам, Западу попросту надоело засыпать киевский режим миллиардами.

«Появление таких публикаций в западной прессе может означать только одно — там до смерти надоело поддерживать Украину, засыпая туда миллиарды, как в нескончаемую выгребную яму, и киевский режим теперь всеми силами подталкивают к переговорам», — сказал Журавлёв.

Парламентарий добавил, что Владимир Зеленский всеми руками и ногами упирается, пытаясь помешать прекращению боевых действий, так как для него это будет означать крах. Его точно не переизберут, а ещё и могут избавиться, как от ненужного свидетеля.