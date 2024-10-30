Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 11:46

«Жалеть никого не собираемся»: Картаполов предрёк энергетике Украины печальную участь

Картаполов опроверг слухи о планах прекращения ударов по энергообъектам Украины

Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов не поверил западной прессе, сообщившей о якобы ведущихся между Москвой и Киевом переговорах об отказе от ударов по энергообъектам.

Картаполов опроверг слухи о планах прекращения ударов по энергообъектам Украины. Видео © Life.ru

Как заявил парламентарий журналистам Life.ru, налицо срежиссированные Киевом инсинуации — мол, «какие мы бедные, пожалейте нас».

«С террористами переговоров никто не ведёт. Поэтому безоговорочная капитуляция — тогда будем разбираться с ними, что дальше делать. А это — вброс на предмет «пожалейте нас», а мы жалеть никого не собираемся. Нас никто не жалеет», — пояснил свою позицию Картаполов.

Он добавил, что Россия будет продолжать выполнять задачи специальной военной операции так, как их определил наш президент.

СВО, выборы в США и конфликт на Ближнем Востоке: геополитический астропрогноз на ноябрь
СВО, выборы в США и конфликт на Ближнем Востоке: геополитический астропрогноз на ноябрь

Напомним, ранее на Западе заявили, что Россия и Украина пытаются договориться о прекращении ударов по энергетическим объектам. Газета Financial Times отмечала, что частота атак по указанной инфраструктуре сократилась в рамках якобы достигнутых договорённостей. В Кремле тоже сочли вбросом статью о переговорах по прекращению ударов по энергообъектам.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Госдума
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar