«Жалеть никого не собираемся»: Картаполов предрёк энергетике Украины печальную участь

Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов не поверил западной прессе, сообщившей о якобы ведущихся между Москвой и Киевом переговорах об отказе от ударов по энергообъектам.

«С террористами переговоров никто не ведёт. Поэтому безоговорочная капитуляция — тогда будем разбираться с ними, что дальше делать. А это — вброс на предмет «пожалейте нас», а мы жалеть никого не собираемся. Нас никто не жалеет», — пояснил свою позицию Картаполов.