«Жалеть никого не собираемся»: Картаполов предрёк энергетике Украины печальную участь
Картаполов опроверг слухи о планах прекращения ударов по энергообъектам Украины
Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов не поверил западной прессе, сообщившей о якобы ведущихся между Москвой и Киевом переговорах об отказе от ударов по энергообъектам.
Картаполов опроверг слухи о планах прекращения ударов по энергообъектам Украины. Видео © Life.ru
Как заявил парламентарий журналистам Life.ru, налицо срежиссированные Киевом инсинуации — мол, «какие мы бедные, пожалейте нас».
«С террористами переговоров никто не ведёт. Поэтому безоговорочная капитуляция — тогда будем разбираться с ними, что дальше делать. А это — вброс на предмет «пожалейте нас», а мы жалеть никого не собираемся. Нас никто не жалеет», — пояснил свою позицию Картаполов.
Он добавил, что Россия будет продолжать выполнять задачи специальной военной операции так, как их определил наш президент.
Напомним, ранее на Западе заявили, что Россия и Украина пытаются договориться о прекращении ударов по энергетическим объектам. Газета Financial Times отмечала, что частота атак по указанной инфраструктуре сократилась в рамках якобы достигнутых договорённостей. В Кремле тоже сочли вбросом статью о переговорах по прекращению ударов по энергообъектам.
Life.ru