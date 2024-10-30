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Регион
29 октября, 23:47

СМИ узнали о переговорах Москвы и Киева об отказе от ударов по энергообъектам

FT: РФ и Украина пытаются договориться о прекращении ударов по энергообъектам

Москва и Киев при посредничестве Катара пытаются договориться о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Сообщается, что речь идет об «очень ранних переговорах о возможном возобновлении чего-то». Как заметил один из участников консультаций, в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга. Произошло это именно в рамках достигнутых договорённостей.

В августе американская газета Washington Post написала, что атака ВСУ на Курскую область сорвала переговоры между РФ и Украиной, которые якобы тайно готовились в Катаре. Авторы публикации заявляют, что Доха выступала в качестве посредника между Москвой и Киевом, а переговоры должны были пройти в августе, но РФ приостановила процесс из-за действий ВСУ. В МИД РФ эти сведения опровергли.

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Напомним, ранее Зеленский озвучил «первый шаг» к завершению конфликта на Украине. Он заявил, что таковым может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявление Зеленского о мире не очень увлекательным комиксом.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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