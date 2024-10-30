СМИ узнали о переговорах Москвы и Киева об отказе от ударов по энергообъектам

Москва и Киев при посредничестве Катара пытаются договориться о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Сообщается, что речь идет об «очень ранних переговорах о возможном возобновлении чего-то». Как заметил один из участников консультаций, в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга. Произошло это именно в рамках достигнутых договорённостей.