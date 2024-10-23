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Регион
Опубликовано 22 октября 2024, 23:25
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Зеленский назвал «первый шаг» к завершению конфликта

Зеленский предложил отказаться от ударов по энергообъектам ради мира

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский считает, что взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам может стать первым шагом к завершению боевых действий. Слова главы киевского режима приводит Financial Times (FT).

«Мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — высказался он.

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Напомним, что в конце сентября Владимир Зеленский прибыл в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с Дональдом Трампом он отложил возвращение в Киев. Переговоры продолжались около часа. В разговоре с Трампом Зеленский заявил, что Украина должна либо иметь ядерное оружие для защиты, либо вступить в НАТО. Но как оказалось, союзники Украины оказались не готовы поддержать «план Зеленского».

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Оксана Попова
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