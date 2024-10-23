Зеленский назвал «первый шаг» к завершению конфликта

Владимир Зеленский считает, что взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам может стать первым шагом к завершению боевых действий. Слова главы киевского режима приводит Financial Times (FT).

«Мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — высказался он.