Зеленский назвал «первый шаг» к завершению конфликта
Зеленский предложил отказаться от ударов по энергообъектам ради мира
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский считает, что взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам может стать первым шагом к завершению боевых действий. Слова главы киевского режима приводит Financial Times (FT).
«Мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — высказался он.
Напомним, что в конце сентября Владимир Зеленский прибыл в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с Дональдом Трампом он отложил возвращение в Киев. Переговоры продолжались около часа. В разговоре с Трампом Зеленский заявил, что Украина должна либо иметь ядерное оружие для защиты, либо вступить в НАТО. Но как оказалось, союзники Украины оказались не готовы поддержать «план Зеленского».