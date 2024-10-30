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30 октября, 10:08

«Вброс»: В Кремле оценили сообщения о переговорах с Киевом по прекращению ударов по энергообъектам

Песков счёл вбросом статью о переговорах по прекращению ударов по энергообъектам

Даже такие солидные издания, как Financial Times (FT), не гнушаются делать вбросы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал газеты о якобы ведущихся между Москвой и Киевом переговорах об отказе от ударов по энергообъектам.

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Напомним, ранее на Западе заявили, что Россия и Украина пытаются договориться о прекращении ударов по энергетическим объектам. Газета Financial Times отмечала, что частота атак по указанной инфраструктуре сократилась в рамках якобы достигнутых договорённостей.

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Александр Юнашев
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