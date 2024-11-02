Запад планирует подсунуть России бомбу замедленного действия под видом мира на Украине

По завершении президентских выборов в США Запад начнёт давить на Россию в вопросе урегулирования украинского конфликта. Попыток переговоров следует ждать уже в ноябре, они продлятся до середины весны, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» политолог Алексей Пилько.

По словам эксперта, союзники Киева будут добиваться мира в Незалежной на выгодных для себя условиях. Это позволит им перевооружить Украину, чтобы через несколько лет вновь стравить страну с Россией.