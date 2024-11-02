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2 ноября, 02:03

Запад планирует подсунуть России бомбу замедленного действия под видом мира на Украине

Эксперт Пилько: С ноября США начнут склонять РФ к переговорам на своих условиях

По завершении президентских выборов в США Запад начнёт давить на Россию в вопросе урегулирования украинского конфликта. Попыток переговоров следует ждать уже в ноябре, они продлятся до середины весны, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» политолог Алексей Пилько.

По словам эксперта, союзники Киева будут добиваться мира в Незалежной на выгодных для себя условиях. Это позволит им перевооружить Украину, чтобы через несколько лет вновь стравить страну с Россией.

«США как лидеры Запада уже понимают, что нанести военное поражение России невозможно. Но можно сделать перемирие по образцу Минских соглашений. Оно позволит укрепить Украину и снова бросить её в бой — как ценный прокси-инструмент США. И поэтому очень сильно будут давить на нас вплоть до весны. Чтобы мы согласились на заморозку», — предположил Пилько.

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Между тем Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с возможной победой на выборах Дональда Трампа, который неоднократно критиковал украинские власти. Чтобы перестраховаться и найти альтернативный источник финансирования, предводитель киевского режима экстренно отправился в Европу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Илья Пушкарев
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