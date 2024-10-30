Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 13:35

«Сделайте первый шаг»: Вучич выступил с призывом к будущему президенту США

Вучич призвал будущего президента США добиться перемирия на Украине

Будущий президент Соединённых Штатов должен поскорее добиться перемирия на Украине. С таким призывом выступил глава Сербии Александр Вучич.

«Достигните соглашения о перемирии как можно скорее. Тогда будут пути для достижения долгосрочного мира, но сначала сделайте этот первый шаг как можно скорее», сказал сербский лидер в интервью агентству Bloomberg.

По его мнению, прекращение вооружённого конфликта не только положит конец кровопролитию, но и будет отвечать «самым лучшим интересам Запада».

Напомним, что 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Ранее Дональд Трамп заинтриговал американцев обещанием раскрыть свой «маленький секрет» после выборов, а Камала Харрис тем временем заполучила поддержку очередной звезды. Тем временем американцы массово отписываются от СМИ, которые хотят сохранить нейтралитет. США разделены на два лагеря, и после выборов у них может начаться собственный майдан.

«Горькое лекарство»: Победа Трампа может отрезвить Европу, считают в Брюсселе
«Горькое лекарство»: Победа Трампа может отрезвить Европу, считают в Брюсселе
Обложка ©

Telegram / Aleksandar Vučić

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Вучич
  • США
  • Сербия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar