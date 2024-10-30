«Сделайте первый шаг»: Вучич выступил с призывом к будущему президенту США
Вучич призвал будущего президента США добиться перемирия на Украине
Будущий президент Соединённых Штатов должен поскорее добиться перемирия на Украине. С таким призывом выступил глава Сербии Александр Вучич.
«Достигните соглашения о перемирии как можно скорее. Тогда будут пути для достижения долгосрочного мира, но сначала сделайте этот первый шаг как можно скорее», — сказал сербский лидер в интервью агентству Bloomberg.
По его мнению, прекращение вооружённого конфликта не только положит конец кровопролитию, но и будет отвечать «самым лучшим интересам Запада».
Напомним, что 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Ранее Дональд Трамп заинтриговал американцев обещанием раскрыть свой «маленький секрет» после выборов, а Камала Харрис тем временем заполучила поддержку очередной звезды. Тем временем американцы массово отписываются от СМИ, которые хотят сохранить нейтралитет. США разделены на два лагеря, и после выборов у них может начаться собственный майдан.
Telegram / Aleksandar Vučić