В Европе некоторые политики тайно желают победы кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу, несмотря на противоположное мнение в объединении. Чиновники уверены, что Трамп на посту лидера сможет принести пользу ЕС, сообщило издание Politico.

Анонимные политики отметили, что победа Трампа толкнула бы сообщество на позитивные перемены. Там оценивают новый срок республиканца как «горькое лекарство», которое вылечит разбитый Евросоюз от разногласий. Некоторые уверены, что это сможет подбить объединение к благотворным потрясениям.