«Горькое лекарство»: Победа Трампа может отрезвить Европу, считают в Брюсселе
Politico: Некоторые чиновники ЕС тайно желают победы Трампа на выборах в США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
В Европе некоторые политики тайно желают победы кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу, несмотря на противоположное мнение в объединении. Чиновники уверены, что Трамп на посту лидера сможет принести пользу ЕС, сообщило издание Politico.
Анонимные политики отметили, что победа Трампа толкнула бы сообщество на позитивные перемены. Там оценивают новый срок республиканца как «горькое лекарство», которое вылечит разбитый Евросоюз от разногласий. Некоторые уверены, что это сможет подбить объединение к благотворным потрясениям.
Недавно в Госдепе США заявили, что после завершения конфликта на Украине кандидат в президенты США Дональд Трамп мог бы похлопотать для восстановления отношений России и Запада. Там уверены, что сотрудничество с Вашингтоном принесёт Кремлю больше плодов, чем партнёрство с Китаем.