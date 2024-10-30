Трамп может наладить отношения Запада и России, считает американский дипломат
Экс-советник Госдепа Берман: Трамп может вернуть Россию на Запад в случае победы
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
После завершения конфликта на Украине кандидат в президенты США Дональд Трамп мог бы приложить усилия для восстановления отношений России и Запада. Об этом заявил старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации бывшего хозяина Белого дома Рассел Берман в интервью Lenta.ru.
«Для американского политического истеблишмента главным конкурентом является Китай, а не Россия. Если бы конфликт России и Украины был бы разрешён, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад», — заявил Берман.
Чиновник считает, что сотрудничество с Вашингтоном принесёт Кремлю больше плодов, чем партнёрство с Китаем.
Недавно западные СМИ выяснили, что кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп может предложить новую версию Минских соглашений для разрешения украинского конфликта, если победит на выборах. Он планирует пересмотр неудачных Минских соглашений 2014 и 2015 годов.