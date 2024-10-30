Трамп может наладить отношения Запада и России, считает американский дипломат

После завершения конфликта на Украине кандидат в президенты США Дональд Трамп мог бы приложить усилия для восстановления отношений России и Запада. Об этом заявил старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации бывшего хозяина Белого дома Рассел Берман в интервью Lenta.ru.

«Для американского политического истеблишмента главным конкурентом является Китай, а не Россия. Если бы конфликт России и Украины был бы разрешён, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад», — заявил Берман.

Чиновник считает, что сотрудничество с Вашингтоном принесёт Кремлю больше плодов, чем партнёрство с Китаем.