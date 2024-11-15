«Снежный плен»: Украинцев предупредили о приближающейся катастрофе

«Украину зимой будут ждать различного рода коллапсы в связи с острой нехваткой рабочей силы. Кто будет расчищать города от снега, если даже уже практически всех сотрудников лифтового хозяйства мобилизовали?», — написал Азаров в телеграм-канале.

По его словам, города могут попасть в «снежный плен», жителям будет трудно подвозить топливо и еду, а это, в свою очередь, приведёт к дефициту. Кроме того, зимой на Украине будут часто отключать электричество. Экс-премьер Незалежной пояснил, что это объясняется не только нехваткой рабочих рук, но и отсутствием управленческого опыта.