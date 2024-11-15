«Снежный плен»: Украинцев предупредили о приближающейся катастрофе
Азаров: Зимой Украина столкнётся с проблемами из-за дефицита рабочей силы
Этой зимой Украина столкнётся с серьёзными проблемами на фоне дефицита рабочей силы из-за мобилизации. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
«Украину зимой будут ждать различного рода коллапсы в связи с острой нехваткой рабочей силы. Кто будет расчищать города от снега, если даже уже практически всех сотрудников лифтового хозяйства мобилизовали?», — написал Азаров в телеграм-канале.
По его словам, города могут попасть в «снежный плен», жителям будет трудно подвозить топливо и еду, а это, в свою очередь, приведёт к дефициту. Кроме того, зимой на Украине будут часто отключать электричество. Экс-премьер Незалежной пояснил, что это объясняется не только нехваткой рабочих рук, но и отсутствием управленческого опыта.
Напомним, что ситуация с электроэнергией на Украине перед зимой крайне плачевная. Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что ремонт повреждённых объектов энергетики до наступления холодов попросту невозможен. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. На территории всей Украины целое лето действовали вечерние лимиты потребления электричества. В дальнейшем ситуация стала лишь ухудшаться. Украинцы стали опасаться остаться без света и тепла до 14 часов в сутки.
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