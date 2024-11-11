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11 ноября, 05:57

Нехватка света уже скоро может фатально ударить по городам Украины, пишут СМИ

WSJ: Города на Украине могут стать непригодными из-за нехватки электричества

Украина страдает из-за острой нехватки электроэнергии, пишет американская газета The Wall Street Journal. Это стало серьёзным испытанием для киевских властей, так как привело к нарушению работы многих предприятий.

Затягивание с разрешением ситуации может даже привести к тому, что многие украинские города станут непригодными для жизни в ближайшие месяцы. И всё это на фоне неудач на фронте.

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Напомним, ситуация с электроэнергией на Украине в преддверьи зимы крайне плачевная. Ранее в «Укрэнерго» заявили, что ремонт повреждённых объектов энергетики до наступления холодов попросту невозможен. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. На территории всей страны целое лето действовали вечерние лимиты потребления электричества. В дальнейшем ситуация стала лишь ухудшаться. Эксперты прогнозируют критическую ситуацию уже грядущей зимой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AlyoshinE

Мария Любицкая
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