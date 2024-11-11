Нехватка света уже скоро может фатально ударить по городам Украины, пишут СМИ

Украина страдает из-за острой нехватки электроэнергии, пишет американская газета The Wall Street Journal. Это стало серьёзным испытанием для киевских властей, так как привело к нарушению работы многих предприятий.

Затягивание с разрешением ситуации может даже привести к тому, что многие украинские города станут непригодными для жизни в ближайшие месяцы. И всё это на фоне неудач на фронте.