Минэнерго Украины не запустит 1 ГВт мощности для генерации до конца года

Анонсированные ранее Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии не удастся запустить в срок. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в официальном телеграм-канале. Указывается, что Незалежная получит необходимое оборудование, и энергетики «делают всё возможное» для его быстрой установки.