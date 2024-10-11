Минэнерго Украины не запустит 1 ГВт мощности для генерации до конца года
Анонсированные ранее Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии не удастся запустить в срок. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в официальном телеграм-канале. Указывается, что Незалежная получит необходимое оборудование, и энергетики «делают всё возможное» для его быстрой установки.
« Не всё оборудование, которое поступит в страну, энергетики технически успеют подключить к сетям», — говорится в сообщении.
При этом к развитию распределенной генерации привлечены как частные компании, так и государственные предприятия.
Напомним, ситуация с электроэнергией на Украине в преддверьи зимы крайне плачевная. Ранее в «Укрэнерго» заявили, что ремонт повреждённых объектов энергетики до наступления холодов попросту невозможен. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. На территории всей страны целое лето действовали вечерние лимиты потребления электричества. В дальнейшем ситуация стала лишь ухудшаться. Эксперты прогнозируют критическую ситуацию уже грядущей зимой.
Shutterstock / FOTODOM / Bohbeh