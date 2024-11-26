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26 ноября, 08:14

Уже 125 тысяч украинцев спрятались от охотников за головами для ВСУ в Чернобыле

Mash: Украинцы массово переселяются к Чернобылю из-за мобилизации и пособий

Население Припяти в Чернобыльской зоне отчуждения возросло с 10 до 125 тысяч человек с начала специальной военной операции. Этому конечно же есть несколько причин: военные комиссариаты и возможность получения государственной помощи, сообщает Mash.

Люди регистрируются в этом радиационном гетто, чтобы избежать призыва, так как в этой зоне военкоматов нет. Кроме того, по словам правозащитников Украины, они стремятся получить бюджетные выплаты — около 10 тысяч гривен на человека. С 2022 года суды начали массово назначать компенсации за проживание в Припяти и близлежащих населённых пунктах. Однако большинство новых жителей не имеют статуса потерпевших или ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы.

Недавний приток населения также связан с польскими наёмниками, которые рассказали, что в зоне относительно безопасно, хотя и есть некоторые побочные эффекты, такие как выпадение волос и встречи с мутировавшими бобрами. Также неудачи украинских сил на фронте способствовали увеличению числа переселенцев. Осенью 2023 года в зоне отчуждения появилось много людей из Днепропетровска, Одессы и Кривого Рога.

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Ранее сообщалось, что на Украине может появится ещё одна Чернобыльская зона. Одесса достигла максимума по радиации в порту. В районах города фиксируют 19 и 22 микрозивертов в час при норме 0,5. Есть вероятность, что у жителей Одессы могут начаться необратимые изменения в организме.

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Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Наталья Афонина
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