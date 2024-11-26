На Украине не будут конфисковать имущество за коррупцию
Telegraf: Рада исключила конфискацию имущества из списка наказаний за коррупцию
Верховная рада Украины изменила законодательство, исключив конфискацию имущества из списка наказаний за коррупционные преступления. Об этом сообщило украинское издание Telegraf.
Согласно информации, изменения затронули статью 77 Уголовного кодекса Украины. Причиной внесения поправки стало принятие закона, касающегося лишения почётных званий и государственных наград за «пропаганду государства-агрессора».
Народный депутат Юлия Яцик пояснила в интервью изданию, что исключение нормы о конфискации произошло из-за ошибки секретариата, который занимался подготовкой текста законопроекта. Она утверждает, что данное изменение было внесено случайно.
Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что после ухода Владимира Зеленского всё равно не стоит ждать перемен на Украине. Он считает, что Запад вновь поставит в Киев своих марионеток, ведь власти Незалежной сейчас ориентируются на интересы зарубежных политиков.
flickr / President Of Ukraine