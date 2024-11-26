Верховная рада Украины изменила законодательство, исключив конфискацию имущества из списка наказаний за коррупционные преступления. Об этом сообщило украинское издание Telegraf.

Народный депутат Юлия Яцик пояснила в интервью изданию, что исключение нормы о конфискации произошло из-за ошибки секретариата, который занимался подготовкой текста законопроекта. Она утверждает, что данное изменение было внесено случайно.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что после ухода Владимира Зеленского всё равно не стоит ждать перемен на Украине. Он считает, что Запад вновь поставит в Киев своих марионеток, ведь власти Незалежной сейчас ориентируются на интересы зарубежных политиков.