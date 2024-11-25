В Верховной Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров

Депутат Верховной рады Ирина Констанкевич из партии «За будущее» предложила, чтобы бывшие военные, которые сейчас находятся в запасе, вернулись в ряды Вооружённых сил Украины. Об этом она заявила в эфире канала «Новости. Live».

По её словам, в тылу Украины находятся свыше 100 тысяч военных пенсионеров, которые все ещё могут держать оружие. Констанкевич полагает, что они могли бы усилить ряды армии. Депутат подчеркнула, что 40 тысяч из этого числа уже участвуют в боевых действиях. Она также отметила, что, помимо запаса военных, можно рассмотреть мобилизацию работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиции и других силовых структур.