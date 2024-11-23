«Людей очень много»: Песков объяснил, почему РФ не нуждается в мобилизации
Песков: Сотни россиян ежедневно подписывают контракт с Минобороны
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Граждане России с большим энтузиазмом подписывают контракты с Минобороны РФ и отправляются на службу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».
«Этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что перед отправкой на фронт мужчины проходят полный комплекс подготовки. Исходя из этого, отсутствует потребность в мобилизации, заключил Песков.
Недавно Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заявил, что власти не хотят снижать мобилизационный возраст на Украине, однако юнцы, по его словам, могут самостоятельно отправиться на службу в ВСУ на условиях «новой системы контрактов». Пока что там призывают мужчин от 25 лет.