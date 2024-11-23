«Людей очень много»: Песков объяснил, почему РФ не нуждается в мобилизации

Граждане России с большим энтузиазмом подписывают контракты с Минобороны РФ и отправляются на службу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

«Этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что перед отправкой на фронт мужчины проходят полный комплекс подготовки. Исходя из этого, отсутствует потребность в мобилизации, заключил Песков.