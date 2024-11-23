«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 08:24

«Людей очень много»: Песков объяснил, почему РФ не нуждается в мобилизации

Песков: Сотни россиян ежедневно подписывают контракт с Минобороны

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Граждане России с большим энтузиазмом подписывают контракты с Минобороны РФ и отправляются на службу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

«Этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что перед отправкой на фронт мужчины проходят полный комплекс подготовки. Исходя из этого, отсутствует потребность в мобилизации, заключил Песков.

Грамотно, мужественно и профессионально: Путин заявил, что ВС РФ наращивают наступление на СВО
Грамотно, мужественно и профессионально: Путин заявил, что ВС РФ наращивают наступление на СВО

Недавно Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заявил, что власти не хотят снижать мобилизационный возраст на Украине, однако юнцы, по его словам, могут самостоятельно отправиться на службу в ВСУ на условиях «новой системы контрактов». Пока что там призывают мужчин от 25 лет.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar