На Украине придумают «новую систему контрактов», чтобы обойти требование о призывном возрасте

Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заверил, что власти не планируют снижать мобилизационный возраст на Украине, однако молодые люди, по его словам, могут всё равно пойти на службу в ВСУ на условиях «новой системы контрактов». Сейчас призыву подлежат украинцы, достигшие 25-летнего возраста.

«Минобороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимый, очень конкретный мотивационный компонент», — заявил бывший комик.