На Украине придумают «новую систему контрактов», чтобы обойти требование о призывном возрасте
Зеленский пообещал не снижать возраст мобилизации, но мотивировать всех желающих
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заверил, что власти не планируют снижать мобилизационный возраст на Украине, однако молодые люди, по его словам, могут всё равно пойти на службу в ВСУ на условиях «новой системы контрактов». Сейчас призыву подлежат украинцы, достигшие 25-летнего возраста.
«Минобороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимый, очень конкретный мотивационный компонент», — заявил бывший комик.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Незалежной запретили отдавать на службу мужчин младше 25 лет. При этом ещё недавно мобилизационный возраст наступал в 27 лет, власти пошли на его снижение из-за нехватки личного состава. Также десятки тысяч украинцев лишились отсрочки от призыва. Так, после изменения критериев примерно 10% различных учреждений больше не являются критически важными и не смогут предоставить отсрочку.
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