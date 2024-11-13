На Украине признают, что новая мобилизация не восполнит дефицит в украинской армии. Об этом сообщили в газете Financial Times со ссылкой на чиновника из Незалежной.

«Военные эксперты и один высокопоставленный чиновник из Киева выразили скептицизм относительно того, что эта цель будет достигнута, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек. По их словам, это заполнит примерно половину дефицита личного состава», — говорится в статье.