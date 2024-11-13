В Киеве признали, что мобилизация не сможет закрыть кадровую брешь в ВСУ
FT: Киев признал, что мобилизация не восполнит дефицит в ВСУ
На Украине признают, что новая мобилизация не восполнит дефицит в украинской армии. Об этом сообщили в газете Financial Times со ссылкой на чиновника из Незалежной.
«Военные эксперты и один высокопоставленный чиновник из Киева выразили скептицизм относительно того, что эта цель будет достигнута, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек. По их словам, это заполнит примерно половину дефицита личного состава», — говорится в статье.
Согласно мнению аналитиков и командиров, численность некоторых подразделений ВСУ составляет около трети от требуемого уровня.
Напомним, Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, согласно которому мобилизация и военное положение на Украине будут продлены на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. При этом процесс бронирования от мобилизации временно был приостановлен для проверки. Также в связи с новым приказом Минобороны Украины, «могилизация» затронет людей с различными заболеваниями, включая глухих, пациентов с ВИЧ и открытой формой туберкулёза. Украинцы хотят избежать этой участи, поэтому занимают километровые очереди в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), стремясь получить или продлить отсрочку.
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