«Им дали неделю»: В Киеве выстроились километровые очереди за отсрочкой от армии

Сотни призывников в Киеве стоят в очереди в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), стремясь получить или продлить отсрочку от призыва на военную службу. На это им отведена всего лишь одна неделя. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«В Киеве мужчины выстроились в огромную очередь у ЦНАП Деснянского района, чтобы продлить отсрочку. Им дали всего неделю на это»,— говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.

Один из людей, побывавших в центре, отметил, что тем, кто хочет получить услугу, приходится самостоятельно организовывать процесс и вести бумажные списки, поскольку электронной очереди не существует. Он рассказал, что мужчины дежурят у офиса несколько дней подряд, приезжая рано утром и оставаясь до позднего вечера. Посетитель также отметил, что недели, которую власти отведели на продление отсрочки, крайне недостаточно, поскольку центр не в состоянии обслужить более 150 человек в день.