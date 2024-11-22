«Выберут новых марионеток»: В Раде не поверили в перемены после ухода Зеленского
Депутат Дубинский считает, что после ухода Зеленского Украину не ждут перемены
После ухода Владимира Зеленского всё равно не стоит ждать перемен на Украине. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Без демонтажа системы внешнего влияния все усилия будут бесплодными», — отметил он в своём телеграм-канале.
Дубинский считает, что Запад вновь поставит в Киев своих марионеток, ведь власти Украины сейчас ориентируются на интересы зарубежных политиков.
Ранее Дубинский счёл звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину «элегантной оплеухой» Зеленскому. По словам нардепа, немецкий политик слукавил, что якобы не общался с российским лидером про украинский конфликт, хотя эта тема поднималась в ходе разговора.
Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light