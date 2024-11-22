После ухода Владимира Зеленского всё равно не стоит ждать перемен на Украине. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Без демонтажа системы внешнего влияния все усилия будут бесплодными», — отметил он в своём телеграм-канале.

Дубинский считает, что Запад вновь поставит в Киев своих марионеток, ведь власти Украины сейчас ориентируются на интересы зарубежных политиков.