На Западе заметили смену риторики Зеленского о завершении конфликта

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США риторика Владимира Зеленского по конфликту на Украине смягчилась. В ноябре 2024 года экс-комик отказался от стремления к возвращению территорий посредством силы, пишет британское издание The Telegraph.

«Зеленский... хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные», — говорится в статье.