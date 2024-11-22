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22 ноября, 10:29

На Западе заметили смену риторики Зеленского о завершении конфликта

The Telegraph: Зеленский изменил риторику о завершении конфликта на Украине

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США риторика Владимира Зеленского по конфликту на Украине смягчилась. В ноябре 2024 года экс-комик отказался от стремления к возвращению территорий посредством силы, пишет британское издание The Telegraph.

«Зеленский... хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные», — говорится в статье.

По мнению авторов публикации, эти изменения в риторике Зеленского связаны с победой Дональда Трампа на выборах президента США.

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Ранее Зеленский признал, что у Украины нет ресурсов, чтобы добиться возвращения к границам 1991 года. По его словам, Крым можно вернуть дипломатическим путём. В Госдуме назвали это заявление поздним прозрением. На полуострове призвали Зеленского навсегда забыть о Крыме.

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Алена Пенчугина
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