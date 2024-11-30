Популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, шансы его победы на возможных президентских выборах с каждым днём всё меньше. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Почти три года спустя, когда оборона Украины на передовой находится под угрозой краха, популярность Зеленского угасает, и очень немногие украинцы видят его своим следующим президентом», — пишут авторы и приводят в подтверждение результаты последнего опроса, по которым 60 процентов респондентов предпочли бы, чтобы он не баллотировался повторно.