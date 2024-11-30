В Британии открыли Зеленскому глаза на ничтожные шансы переизбраться
Times: Шансы Зеленского избраться на второй срок тают из-за падения рейтинга
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, шансы его победы на возможных президентских выборах с каждым днём всё меньше. Об этом сообщает британская газета The Times.
«Почти три года спустя, когда оборона Украины на передовой находится под угрозой краха, популярность Зеленского угасает, и очень немногие украинцы видят его своим следующим президентом», — пишут авторы и приводят в подтверждение результаты последнего опроса, по которым 60 процентов респондентов предпочли бы, чтобы он не баллотировался повторно.
Аналитики уверены, что коррупционные скандалы в ВСУ и усталость населения от боевых действий серьёзно сказались на репутации главаря киевского режима. Его обвиняют в том, что он недостаточно быстро и эффективно реагирует на вызовы военного времени, а также окружает себя людьми из созданной более 20 лет назад комедийной студии «Квартал 95». Имидж Зеленского сильно запятнана, считают там.
Напомним, что с конца мая этого года Зеленский официально никто, поскольку у него истекли полномочия президента Украины. При этом выборы в Незалежной он отменил, сославшись на военное положение. Российский президент Владимир Путин отмечал, что единственной законной властью на Украине остались спикер Верховной рады и парламент.