За кандидатуру экс-главкома ВСУ, а ныне посла Киева в Лондоне Валерия Залужного на президентских выборах проголосовали бы 42% украинцев, следует из опроса центра «Социальный мониторинг». Отмечается, что за Владимира Зеленского голосовать готовы в два раза меньше.

Экс-комик, по результатам опроса, получает всего 22% голосов украинских граждан. На третьем месте с результатом 18% голосов расположился глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*. Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко получил 10% голосов, он занимает четвёртую строчку.

Выборы на Украине должны были пройти в этом году 31 марта, однако их проведение было отложено из-за введения на территории страны военного положения. Пост президента сохраняет за собой глава Киевского режима Владимир Зеленский.