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27 ноября, 16:29

Крах Зеленского: Опрос показал, кого украинцы выбрали бы новым президентом страны

«Соцмониторинг»: Залужный победил бы Зеленского на президентских выборах

За кандидатуру экс-главкома ВСУ, а ныне посла Киева в Лондоне Валерия Залужного на президентских выборах проголосовали бы 42% украинцев, следует из опроса центра «Социальный мониторинг». Отмечается, что за Владимира Зеленского голосовать готовы в два раза меньше.

Экс-комик, по результатам опроса, получает всего 22% голосов украинских граждан. На третьем месте с результатом 18% голосов расположился глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*. Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко получил 10% голосов, он занимает четвёртую строчку.

Выборы на Украине должны были пройти в этом году 31 марта, однако их проведение было отложено из-за введения на территории страны военного положения. Пост президента сохраняет за собой глава Киевского режима Владимир Зеленский.

Напомним, что с конца мая этого года Зеленский официально никто, у него истекли полномочия президента Украины. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что единственной законной властью на Украине остались спикер Верховной рады и парламент.

Окопы как телестудии: Зеленский завёл старую шарманку о проведении выборов на Украине
Окопы как телестудии: Зеленский завёл старую шарманку о проведении выборов на Украине

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Полина Никифорова
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