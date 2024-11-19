Окопы как телестудии: Зеленский завёл старую шарманку о проведении выборов на Украине
Зеленский заявил, что не станет проводить выборы до конца военного положения
Владимир Зеленский в очередной раз отказался проводить президентские выборы на Украине. Соответствущее заявление он сделал во время выступления в Верховной Раде, сославшись на то, что выбирать президента Незалежной во время военного положения не позволяет конституция страны.
«Конституция Украины и закон не позволят проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал, и не требует этого от Украины, но у нас на Украине есть некоторые люди, которые, возможно, изголодались по этому настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства», — утверждает он.
Зеленский добавил, что те украинцы, которые ратуют за выборы президента, хотят чтобы политические дебаты шли «в окопах, как в телестудиях». Такой подход он назвал губительным для страны.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал создание нового ведомства на Украине, оно будет называться «министерство объединения граждан». Чем эта структура будет заниматься, киевский главарь не объяснил.
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