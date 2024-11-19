Окопы как телестудии: Зеленский завёл старую шарманку о проведении выборов на Украине

Владимир Зеленский в очередной раз отказался проводить президентские выборы на Украине. Соответствущее заявление он сделал во время выступления в Верховной Раде, сославшись на то, что выбирать президента Незалежной во время военного положения не позволяет конституция страны.

«Конституция Украины и закон не позволят проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал, и не требует этого от Украины, но у нас на Украине есть некоторые люди, которые, возможно, изголодались по этому настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства», — утверждает он.

Зеленский добавил, что те украинцы, которые ратуют за выборы президента, хотят чтобы политические дебаты шли «в окопах, как в телестудиях». Такой подход он назвал губительным для страны.