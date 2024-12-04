Медведев посулил публичную казнь «наркоману и гниде» Зеленскому
Медведев назвал Зеленского «гнидой» и призвал исчезнуть
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что преступный лидер киевского режима Владимир Зеленский обязан «исчезнуть». Такая запись появилась 4 декабря в телеграм-канале политика. Медведев, не выбирая выражений, называет Зеленского преступником, наркоманом и гнидой и пророчит ему незавидную долю — публичную казнь.
«Просроченный нелегитимный президент бывшей Украины должен исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида, которая поддерживается США. Будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — написал политик.
А на днях Медведев высказал мнение, что судьба Владимира Зеленского в случае нового майдана на Украине будет настолько трагичной, что он будет завидовать экс-президенту Виктору Януковичу.
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