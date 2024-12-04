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4 декабря, 07:27
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Медведев посулил публичную казнь «наркоману и гниде» Зеленскому

Медведев назвал Зеленского «гнидой» и призвал исчезнуть

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что преступный лидер киевского режима Владимир Зеленский обязан «исчезнуть». Такая запись появилась 4 декабря в телеграм-канале политика. Медведев, не выбирая выражений, называет Зеленского преступником, наркоманом и гнидой и пророчит ему незавидную долю — публичную казнь.

«Просроченный нелегитимный президент бывшей Украины должен исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида, которая поддерживается США. Будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — написал политик.

Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине
Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине

А на днях Медведев высказал мнение, что судьба Владимира Зеленского в случае нового майдана на Украине будет настолько трагичной, что он будет завидовать экс-президенту Виктору Януковичу.

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© Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov, paparazzza

Марина Фещенко
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